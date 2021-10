Foto: Colourbox.

Coronatal og positivprocent stiger stadigvæk

Af Peter Kenworthy

Efter at have ligget lavt i lang tid, rundede coronasmittetallet 150 dagligt smittede per 100.000 i Gladsaxe for fire dage siden. Nu er tallet over 200, antallet af bekræftede tilfælde de seneste 7 dage er 143, og positivprocenten over 4 procent.

Gladsaxe er dermed den kommune med femtehøjeste smittetryk.

Når man tager højde for antallet af tests, er Gladsaxes tal på 164 smittede per 100.000 indbyggere.