Foto: Peter Kenworthy.

Gustav Piekut er en af de mest fremragende unge pianister i Danmark. På tirsdag 2. november kl. 19.30 spiller han en soloaften i Bagsværd Kirke

Af Redaktionen, redigeret

På programmet står musik af blandt andet Beethoven, Skrjabin og Rachmaninov.

Stor klavermusik af både en klassiker og de store russere, spillet af en virkelig mester – for ellers kaster man sig ikke ud i dette repertoire. En enestående lejlighed til at opleve dette pianistiske stjerneskud her i lokalområdet. Musikforeningen byder på en forfriskning i pausen, fortæller Musikforeningen Utzon.

Det er Musikforeningen Utzon, der står for arrangementet