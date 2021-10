Henrik Sørensen, Trine Græse og Troels Neiiendam. Foto: Privat.

Lørdag havde Socialdemokratiet i Gladsaxe inviterede til brunch og banko, hvor støj og trængsel var på dagsordenen

Af Redaktionen, redigeret

På tværs af partierne var der ingen tvivl om, at nedbringelse af støjen er nødvendig.

– Da jeg blev borgmester for fire år siden havde jeg slet ikke forstået, hvor meget jeg ville komme til at beskæftige mig med støj. Det ved jeg nu, fortalte Trine Græse (A). Hun fremhævede samtidig, at støjen er noget der skal sænkes på de statslige motorveje, men også på kommunens veje, hvor en løsning for eksempel kan være at sætte farten på de store gennemfartsveje som Bagsværdvej ned.

De konservatives spidskandidat Henrik Sørensen pointerede at de konservative vil arbejde for, at motorvejene igennem Gladsaxe bliver overdækket og der placeres solceller på toppen, der kan produceres CO2-venlig energi.

– Finansiering af overdækning kan ske i samarbejde med for eksempel pensionskasser, der i disse år vil bruge milliarder på grønne investeringer, tilføjede han.

Troels Neiiendam der er Gladsaxes socialdemokratiske kandidat til regionsrådet, lagde samtidig vægt på, at støjen ikke kun er Gladsaxes, og at den støj borgerne oplever i Gladsaxe, også stammer fra biler på vej til og fra København.

– Derfor er vi nødt til at tænke på tværs af kommunerne, også når det gælder den kollektive trafik, når problemerne skal løses, tilføjede han.