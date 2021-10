Jens Blach, Krejbjergvej 40, skriver i Gladsaxe Bladet, at politikerne i Gladsaxe går for vidt, når vi har indført røgfrie idrætsanlæg. Gladsaxe Kommune er en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid med det mål, at ingen børn og unge ryger i 2030. Antallet af unge, der ryger er vokset. Ifølge Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse røg […]

Af Katrine Skov (A), formand for Kultur, Fritid og Idrætsudvalget

Jens Blach, Krejbjergvej 40, skriver i Gladsaxe Bladet, at politikerne i Gladsaxe går for vidt, når vi har indført røgfrie idrætsanlæg.

Gladsaxe Kommune er en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid med det mål, at ingen børn og unge ryger i 2030. Antallet af unge, der ryger er vokset. Ifølge Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse røg 29 % af de 16-24-årige dagligt eller lejlighedsvist i 2017. I 2013 var tallet 25 %.

Forbud mod rygning og andre former for tobak på vores idrætsanlæg har været på vej i flere år. I februar 2020 underskrev Gladsaxe Kommune en aftale med DGI Storkøbenhavn om et samarbejde om at hjælpe idrætsforeningerne med at indføre Røgfri Idrætstid og røgfrie idrætsanlæg. Foreningerne blev støttet i at lave røgfrie aktiviteter, røgfrie kontrakter med trænere, og rygepolitikker. Flere klubber indførte med det samme røgfri idrætstid i deres klub.

Der har været en tæt dialog med foreninger og brugerbestyrelse, som har bakket op om, at røg skal holdes væk fra idrætsanlæg. Derfor tog Kultur, Fritid og Idrætsudvalget beslutningen om at indføre røgfri idrætstid. Vi ønsker, at børn og unge skal kunne komme til træning uden at blive mødt med rygning. Med røgfri idrætstid tager alle – idrætsforeninger og politikere – ansvar for, at Gladsaxes børn og unge får endnu bedre muligheder for at deltage i sunde fællesskaber.