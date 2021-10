Tænk et træ! Gladsaxe skal være endnu grønnere. Både hvad angår grønne løsninger på klimaudfordringen, men også grønnere i ordets egentlige betydning. Vi skal have mange flere træer og buske i Gladsaxe. Jeg foreslår, at Kommunen udskriver en lille konkurrence, hvor man beder borgerne komme med forslag til, hvor der kan plantes et træ. Kommunens […]

Tænk et træ! Gladsaxe skal være endnu grønnere. Både hvad angår grønne løsninger på klimaudfordringen, men også grønnere i ordets egentlige betydning. Vi skal have mange flere træer og buske i Gladsaxe.

Jeg foreslår, at Kommunen udskriver en lille konkurrence, hvor man beder borgerne komme med forslag til, hvor der kan plantes et træ. Kommunens medarbejdere kan ikke have et øje på hver finger og udpege, hvor der med fordel kan plantes et træ. Men det kan borgerne! Tilbyd 500 kr. til de borgere, der kommer med forslag til, hvor et træ kan plantes, og hvor Kommunen giver borgeren ret og faktisk planter et træ.

Og så lad mig slutte med mit ”Karthago-citat”: I øvrigt mener jeg, at Gladsaxe Kommune skal udarbejde en plan for udrulningen af fjernvarme til HELE Kommunen inden sommeren 2022. I dag giver Staten tilskud til installering af varmepumper i områder, som retteligen burde forsynes med fjernvarme. Disse tilskud underminerer det økonomiske grundlag for den optimalt økonomiske løsning, som jo fjervarme er!