Udgifterne til handicappede og udsatte er faldende

Foto: Peter Kenworthy.

Ny opgørelse afslører stor forskel i hjælpen til de svageste fra kommune til kommune. Gladsaxe er i den tunge ende

Af Peter Kenworthy

En ny opgørelse af de kommunale nøgletal, lavet af FOA, afslører store forskelle i hjælpen til de svageste fra kommune til kommune. Udgifterne svinger mellem 15.000 kroner per borger og 55.000 kroner per borger.

På landsplan er det Dragør kommune, der ligger nederst med hensyn til udgifter per borger på det specialiserede socialområde med 14.472 kroner per borger i 2021, mens Lolland budgetterer med at bruge 54.721 kroner per borger. I Gladsaxe er tallet lige over 20.000 – et fald på næsten 8 procent i forhold til 2018 – og Gladsaxes nabokommuner bruger mellem 20.000 og 24.000 på området.

Det specialiserede socialområde omfatter psykiatri, handicap – og udsatteområdet.