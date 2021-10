Uhygge på bibliotekerne

Foto: Peter Kenworthy.

Der er både mulighed for at få et godt gys, lave pynt og udklædning, når der er halloween på Gladsaxe Bibliotekerne

Af Redaktionen, redigeret

Skal udklædningen være ekstra gennemført i år, kan man 26. og 28. oktober komme forbi Værebro Bibliotek og lave masker og pynt, mens man på Hovedbiblioteket kan lave flagermus af toiletruller og kaffefiltre 25. og 26. oktober. Trænger man til et godt gys, kan man lægge turen forbi den uhyggelige kælder under Værebro Bibliotek fra 25.-30. oktober, hvor der kan ske lidt af hvert. Mørkhøj bliver mørkere end nogensinde den 28. oktober, hvor familien kan opleve en skummel prædiken i Mørkhøj kirke med efterfølgende ækel suppe. Den grufulde aften fortsætter med magi, musik og dans på Mørkhøj Bibliotek. Kan børnene ikke få nok af spøgelser, zombier og alle de andre skræmmende væsener, kan de besøge børnebiblioteket, hvor der er pyntet fint op og lagt uhyggelige bøger frem. Man kan læse mere om arrangementerne på gladbib.dk/arrangementer