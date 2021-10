Unge mennesker skal have adgang til billige boliger

Der findes ingen garantier for at finde en bolig – en bolig der er til at betale for. Navnlig unge mennesker bliver ramt af uvisheden om, hvorvidt de kan finde et sted at kunne kalde hjem. Unge mennesker i Gladsaxe har alle det tilfælles, at de går et boligmarked i møde, som ikke just tager […]

Af Shila Pourdeylami, Kandidat for Enhedslisten og jurastuderende

Der findes ingen garantier for at finde en bolig – en bolig der er til at betale for. Navnlig unge mennesker bliver ramt af uvisheden om, hvorvidt de kan finde et sted at kunne kalde hjem.

Unge mennesker i Gladsaxe har alle det tilfælles, at de går et boligmarked i møde, som ikke just tager godt imod dem. For har man ikke været skrevet op på diverse almenboligsider i mange år, er det næsten umuligt at finde en bolig, som er til at betale. For med en SU eller lærlingeløn rækker pengene ikke langt. Vi kan ikke være bekendt, at vi ikke stiller billige boliger til rådighed. Sågar mange kollegieboliger, hvor man i øvrigt skal være indskrevet på en uddannelsesinstitution, er ikke til at få fat i.

Og er man så heldig at få fingrene i en, hvor ventetiden ikke overskrider flere år, er de ikke til at betale for, skønt boligstøtten er indløst. Alle unge mennesker i Gladsaxe skal have et sted at bo, som de har råd til, uagtet om de er i gang med en erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, er jobsøgende, er på offentlige ydelser eller har et arbejde.

Derfor vil vi kæmpe for, at der i Gladsaxe bygges tilstrækkelige mange billige ungdomsboliger til, at kommunen kan stille en lokal boliggaranti til alle unge i Gladsaxe under 30 år.