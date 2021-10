Værebrodrenge vandt tæt derby

Der blev kæmpet om hver bold på kunststofbanen på Skovdiget fredag aften. Foto: Peter Kenworthy.

VB 1968 vandt 2-1 over Gladsaxe-Hero

Af Peter Kenworthy

Der bliver altid gået ekstra til den i tacklinger og tilråb, når VB 1968 og Gladsaxe-Hero møder hinanden. Og fredag aftens lokalderby i Sjællandsserien var ingen undtagelse. Allerede i det første minut nedlagde VB’s Victor Mariendal Heros Andre Andersen, og dommer Alexander Dreyer havde flittigt brug for sin fløjte i resten af kampen i Værebro.

VB 1968 var klart bedst i starten af kampen, og efter 4 minutter fik André Riel en friløber, men Hjalte Mogensen i Hero-målet var hurtigt ude af sit mål og fik reddet. Stille og roligt fik Hero dog spillet sig ind i kampen, og efter et kvarter var Martin Rasmussen lige ved at score med hælen, men Robert King fik afværget.

I 2. halvlegs første minut var Riel igen på spil i Hero-feltet, men Hjalte Mogensen var igen skarp og fik vippet afslutningen på overliggeren og over mål. Og efter 53 minutter fik Hero en kæmpe dobbeltchance til Martin Rasmussen og Martin Andersen, men King fik reddet.

Målene kom i 2. halvleg

Efter 56 minutter var der dog endelig gevinst. Heros Mahdi Alawie udplacerede elegant King med et følt spark langt udefra, og så var Hero foran 1-0.

VB pressede gevaldigt på for en udligning, og efter 68 minutter gik den ikke længere for Hero, da Rasmus Gordon sparkede bolden op i krydset til 1-1. Ti minutter senere blev der lavet straffe på VB’s Yusuf Onurlu, og selvom Mogensen havde fingrene på bolden, sneg Victor Mariendal Andersens skud sig i mål via stolpen, til 2-1 til VB.

Hero forsøgte at presse et sidste mål ud af kampen i de sidste 10-12 minutter, men VB fik lukket af og kampen sluttede 2-1. VB konsoliderede dermed tredjepladsen, mens Hero stadig kæmper med stregen i den anden ende af tabellen.