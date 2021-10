Vandt efter periode uden målmand

Gladsaxe Bears spillede med assistenttræneren i målet, efter truppens eneste målmand, Daniel Eberhardt (billedet), blev skadet. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bears slog Hvidovre med 7-4

Af Peter Kenworthy

I de første to perioder havde Nikolai Damm, Søren Dau Mortensen, Christian Chapman, og Niclas Malling – med to kasser – sørget for at Bears var foran 5-2 hjemme mod Hvidovre, i ishockeyens 1. division øst fredag.

Kort inde i 3. periode måtte Bears’ målmand, Daniel Eberhardt, dog lade sig skifte ud med en skade, og da han var den eneste målmand i truppen, var det assistenttræner Mads Worm (der er tidligere målmand) der måtte ind mellem stængerne.

Alligevel bragte Søren Dau Mortensen bjørnene foran med 6-2 få minutter senere, men i det 53. minut bragte Hvidovre lidt spænding tilbage i kampen, da man scorede to mål på under 20 sekunder.

Men tættere kom udeholdet ikke på point – og Bears’ Anders Schultz kunne kort tid efter score i et tomt Hvidovre-mål til slutresultatet 7-4.

– Vi spiller en god kamp. Drengene krigede som sindssyge for at hjælpe Mads med at hjælpe holdet. Han har ikke stået på mål i cirka 10 år, men der var ikke en finger at sætte på hans præstation, fortæller Bears-træner Jacob Volf.

Gladsaxe Bears rykker med sejren op på førstepladsen i en yderst tæt 1. division øst. Jacob Volf fortæller dog, at man lige skal have clearet med Dansk Ishockey Union, at man har gjort det rigtige i forhold til målmandsudskiftningen, før man er 100 procent sikre på at kampen er vundet.