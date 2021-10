Vandt håndværkerpris

Foto: Colourbox.

Lokalt tømrerfirma fik førsteplads ved Håndværker.dk Prisen 2021

Af Peter Kenworthy

Baseret på alle brugernes anbefalinger, kårer Håndværker.dk hvert år de bedst anbefalede håndværkere i hele Danmark. Regionens mest anbefalede håndværkere er netop blevet hyldet ved den årlige prisuddeling, som er arrangeret af den digitale platform. Og en af vinderne er et Gladsaxe-håndværkerfirma.

5 Stjernet Tømrermester ApS vandt førstepladsen i kategorien tømrervirksomheder (med 6+ ansatte) blandt alle de deltagende håndværkere i Region Hovedstaden, baseret på kundernes evalueringer.

– Vi prøver at skille os ud ved at lave et flot stykke arbejde og går meget op i netop dette. Vi siger ikke at vi er perfekte, men kunden skal være glad når man går. Jeg oplever at Håndværker.dk hjælper med give mig flere kunder, gennem Håndværker.dk Prisen, som jeg også vandt sidste år. Det er et stort boost, siger Nikolaj Tobias fra 5 Stjernet Tømrermester ApS i Søborg.