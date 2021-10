VB vandt igen

Foto: Peter Kenworthy.

Bagsværd BK fik også 3 point, mens Hero og Bella spillede uafgjort og Bytoften tabte

Af Peter Kenworthy

VB 1968 vandt 3-1 over Avedøre IF i fodboldens Sjællandsserie, hjemme i Værebro lørdag, på mål af Yusuf Onurlu, Arif Asif og Amir Bastani, og ligger nummer 3. Gladsaxe-Hero spillede 3-3 ude mod IF Skjold Birkerød, og ligger nummer 12 i samme række.

Oliver Borring Kjær og Casper Edelskov scorede Bagsværd BK’s mål, i en 2-0-sejr hjemme over AB i serie 1, og indtager andenpladsen.

FC Bella spillede 2-2 hjemme mod FC Helsingør, i kvindeserie 1, på mål af Mie Woning og Maria Lauritsen, og ligger nummer 2. Og IF Bytoften tabte med 1-0, hjemme til Snekkersten i serie 4.