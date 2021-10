Velfærd, der virker

I Gladsaxe har vi ligesom andre kommuner vores udfordringer med at få de rette medarbejdere, så vores børn, unge og gamle får den støtte og hjælp de skal have. Vi er eksempelvis en af de kommuner, som har udfordringer med at skaffe og fastholde pædagoger i vores daginstitutioner. Det har jeg selv oplevet med to […]

Af Thomas Germann, byrådskandidat for Gladsaxe Konservative

I Gladsaxe har vi ligesom andre kommuner vores udfordringer med at få de rette medarbejdere, så vores børn, unge og gamle får den støtte og hjælp de skal have.

Vi er eksempelvis en af de kommuner, som har udfordringer med at skaffe og fastholde pædagoger i vores daginstitutioner. Det har jeg selv oplevet med to drenge i en daginstitution. Mange af børnene havde her svært ved at knytte sig til en voksen, når de i flere omgange oplevede, at en nær voksen hurtigt forsvandt. For mig er det ikke velfærd, som virker.

Det er naturligvis ikke sådan, at man lige kan hive de pædagoger, man mangler, op af en hat. Men der er et større potentiale for at få noget mere pædagogisk kraft i vores institutioner ved at få en større andel til at arbejde på fuld tid.

I Gladsaxe er 46,3 pct. svarende til næsten halvdelen af det pædagogiske personale ansat i en deltidsstilling. Her skal vi i langt højere grad have et fokus på at indrette vores velfærd, så flere har lyst til at arbejde på fuld tid. Det kan bl.a. ske ved mere løbende dialog med medarbejderne og fokus på fordele ved at arbejde fuldtid.

Derudover skal vi også have fokus på at havde de bedste medarbejdere. Her viser tallene, at andelen af uddannede pædagoger ud af det pædagogiske personale i Gladsaxe er 62,7 pct.