Vi kan alle bidrage – det er et fælles ansvar

Af Pia Skou, Radikale

I forlængelse af Gladsaxe Bladets debatoplæg om CO2 reduktion, har vi Radikale mange idéer.

Reduktion af CO2 udledning er et fælles ansvar som skal løses i samarbejde mellem kommune, stat, virksomheder og borgere. Der skal skabes incitamenter til at borgerne kan tage et aktivt grønt valg.

Eftersom den største CO2-udledning i Gladsaxe kommer fra transporten, er det vigtigt at borgerne har mulighed for kollektiv transport eller parkeringsmuligheder nær offentlig transport. Nettet af cykelstier er udvidet, men der skal laves endnu flere cykelstier, så man trygt kan cykle til skole eller arbejde. Når Corona er ovre vil samkørsels appen ”NaboGo” og dele-transport være en ideel løsning for at køre flere sammen i bilerne. Det vil samtidig give mindre trængsel på vejene og dermed mindre trafikstøj.

Når det kommer til tøjvask, er vaskepulveret nu optimeret til at virke ved lav temperatur. Det sparer meget energi at vaske ved lavere temperaturer, og udleder derfor mindre CO2.

Genbrug er kommet for at blive; genbrug af tøj, køkkensager, elektronikgrej og legetøj er bæredygtigt. Vi skal væk fra køb og smid ud kulturen og i stedet reparere vores ting.

Listen over mulige grønne tiltag er heldigvis meget længere end nævnt her. Jeg mener vi kan skabe fremdrift og synergi ved at fortsætte og styrke dialogen mellem politikere og borgere i de kommende år. Det mener jeg vil gavne demokratiet og styrke den grønne omstilling.