Vi skal bruge alle håndtag for at løse rekruttering

Af Thomas Germann, De Konservative

Jeg har i et tidligere læserbrev i relation rekruttering skrevet, at vi i langt højere grad skal have et fokus på at indrette vores velfærd, så flere har lyst til at arbejde på fuld tid. Og det kan være en måde at løse noget af udfordringen på.

Vi konservative peger således på, at vi skal indrette vores institutioner på en måde, hvor flere har lyst til at arbejde på fuldtid. Her er dialog og fokus på fordele ved at arbejde på fuld tid nogle få ud af mange håndtag. Det er i øvrigt tiltag, som man har anvendt i andre kommuner. Indenrigs- og Boligministeriet gør også til inspiration opmærksomme herpå i en nylig analyse af området.

Men det helt centrale er at skabe gode rammer for vores ansatte, hvor de har plads til deres faglighed og ikke bliver mødt med for meget at administrere osv.

Det er derfor også lige hårdt nok trukket op, når Signe Rosa Skelbæk (Ø) i et efterfølgende læserbrev skriver: ”Men er løsningen, at vi går i dialog med medarbejderne og fokuserer på fordele ved at arbejde på fuldtid, sådan som Thomas skriver.”

Jeg er i øvrigt glad for at Signe også sætter fokus på et vigtigt emne – og helt enig i, at vi skal tale medarbejderne i vores daginstitutioner op.