11-årige Pelle danser et næsehorn

Pelle Lund fra AL-dans i Søborg medvirker i forestillingen Cirkus Jul, der vækker en række børnebogsklassikere til jule- og læsefest

Af Gitte Ganderup

Denne vinter bliver det for første gang muligt at opleve forestillingen Cirkus Jul.

Cirkus Jul er en magisk juleforestilling for hele familien, hvor klassiske børnebogsfigurer som Orla Frøsnapper, næsehornet Otto, Cirkeline og kioskejeren Mustafa vækkes til live i manegen.

Til at bringe karaktererne til live er bl.a. Arian Kashef som kioskejeren Mustafa og Carsten Svendsen som cirkusdirektøren August Sol.

Næsehornet Otto

Herudover vil et hold af danseartister spille rollen som Otto i form af en stor næsehornsdukke.

En af dem er Pelle Sylvester Folden Lund på 11 år som til hverdag danser hos AL-Dans i Søborg.

Fra d. 18. november skal han bruge en del tid på at stå i manegen som en af danseartisterne, der spiller næsehornet Otto i Cirkus Jul.

Muskelsvindfonden, der står bag Cirkus Jul og Cirkus Summarum, er denne gang gået sammen med Saxo og Aarhus Teater, som sammen står garant for en kvalitetsforestilling med fokus på læsning.

Forestillingen har premiere d. 18. november i Ballerup og spiller ti dage frem.