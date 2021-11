4 gode råd til dig, der skal fraflytte lejeboligen

SPONSORERET INDHOLD: Din lejebolig er opsagt, og du er klar til at pakke flyttekasserne. Du er garanteret allerede ved at glæde dig til de nye eventyr forude, og måske glæder du dig endda til at slippe for den gamle lejebolig. Men før du lader dig rive med af flyttestemningen og smækker døren bag dig, så er der en række ting, du bør være opmærksom på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Når du som lejer har opsagt dit lejemål, så er det nemlig rigtig vigtigt, at du kender til de krav, som udlejeren kan stille ved fraflytning af lejeboligen. Det gælder selvfølgelig særligt, hvis du har indbetalt et depositum, som du gerne vil have tilbage uden de store indhug fra udlejer.

1. Sørg for en grundig rengøring

Når alle dine ting er pakket ned og flyttet, så skal du lave en grundig flytterengøring af boligen. Det kan være temmelig irriterende og demotiverende at gøre rent i en lejlighed, du ikke længere bor i, men det er alligevel vigtigt, at det bliver gjort ordentligt.

Hvis udlejer ikke er tilfreds med din rengøring, så kan han eller hun stille krav om, at du gør det om eller endda, at de vil betale sig fra en flytterengøring på din regning.

2. Få lavet et fraflytningssyn

Udlejer er lovmæssigt forpligtiget til at lave et fraflytningssyn, når du flytter ud af lejeboligen. På baggrund af fraflytningssynet skal udlejeren lave en fraflytningsrapport, som bruges til at beslutte, hvor meget lejeboligen skal istandsættes.

Ofte vil en istandsættelse blive trukket af dit depositum, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget udlejer vil istandsætte – og hvor meget det kommer til at koste.

3. Husk at få forudbetalt husleje tilbage

Langt de fleste lejere betaler tre måneders husleje forud ved indflytning. Forudbetalt leje er udlejerens garanti for at få husleje, når lejemålet bliver opsagt.

Når du opsiger lejemålet, kan du derfor vælge at stoppe indbetalingen af husleje. Du kan også bede udlejer om at udbetale den forudbetalte leje til dig, når du er fraflyttet. Den mest gængse måde – og den mest sikre måde for dig som lejer – er dog, at du blot undlader at betale husleje i det antal måneder, du har forudbetalt for.

4. Aflever nøglerne til tiden

Hvis du ikke afleverer nøglerne tilbage til udlejeren til det aftalte tidspunkt, kan udlejer kræve, at du bliver ved med at betale husleje. Husk derfor at få nøglerne afleveret rettidigt, så du ikke skal betale trælse ekstraudgifter.