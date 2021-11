4 ting du og dine søskende kan give din forældre i julegave

SPONSORERET INDHOLD: Julen er lige om hjørnet, og det betyder, at i igen igen skal have styr på julegaverne til mor og far.

Det er altid svært, og de plejer altid at sige “vi ønsker os bare søde børn”, og det er derfor umuligt at finde på noget at give dem. Man ved jo aldrig helt, hvad de ønsker sig. Det er jo ikke nemt, når man kan give stort set alt i verden. Derfor har vi lavet en lille liste med gaveideer, som du kan lade dig inspirere af.

Spisebordsstole

Vores første forslag er nye spisebordsstole. Det kunne for eksempel være unikke valeur stole. De er altid lækre, og de passer til de fleste spiseborde- og stuer. Det er helt sikkert en gave, som begge jeres forældre vil sætte pris på. Det er måske i den lidt dyre ende, men det vil der sikkert også blive sat pris på.

Robotstøvsuger eller robotplæneklipper

Mor er sikkert ved at være træt af at gøre rent. Samtidig er far sikkert træt af at høre på, at mor er ved at være træt af at gøre rent. Derfor er det en kæmpe win win, hvis i giver dem en robotstøvsuger. Så slipper mor for at støvsuge, og far slipper for at høre på hendes brok. Det gør jo livet lettere for alle.

Den omvendte situation gør sig sikker gældende i forhold til græsplænen. Bare med omvendt fortegn i forhold til mor og far. Derfor kan i købe en robotplæneklipper. You get the point. Hvis i er rigtig gode, så køber i begge dele.

Noget lækkert at drikke

Det kan variere, hvad de mest er til, men i kunne købe et par flasker et eller andet. Om det er vin, whisky, champagne eller noget helt fjerde. Ideen er, at i giver noget, som de kan nyde sammen eller med et par venner. Det er måske ikke verdens største gave, men så kan i også købe lidt lækkert, de kan få til ved siden af.

Oplevelser

Vores sidste forslag er oplevelser. Det kan både være noget, som kun er for de to, men det kan også være noget, hvor i lavet noget hele familien sammen. Det kan være en udflugt, restaurantbesøg, mm. Der er uendeligt mange muligheder, og det er kun fantasien, som sætter grænser.

Vi håber, at du og dine søskende kunne bruge disse små ideer. Slutteligt må vi egentlig nok erkende, at de jo nok bliver glad for det meste, men du kan da alligevel bruge listen som inspiration, hvis du er helt ideløs.