Ammunitionsrydningstjenesten kom forbi Søborg

Foto: Peter Kenworthy.

Politiet var torsdag eftermiddag til stede på Snogegårdsvej for at undersøge ”mistænkeligt forhold”

Af Peter Kenworthy

Klokken 16 meldte Københavns Vestegns Politi ud på Twitter, at man var ”tilsted på Snogegårdsvej 117 i Søborg, hvor vi undersøger et mistænkeligt forhold”.

Københavns Vestegns Politi havde ingen yderligere kommentarer på dette tidspunkt, men meldte klokken lidt i 17 ud at man havde assistance fra forsvaret – men at der ingen fare for hverken personer på adressen eller naboer var.

Da Gladsaxe Bladet var til stede på adressen, klokken cirka 16.30, var der dog 3-4 politibiler, samt en EOD-vogn fra Ammunitionsrydningstjenesten. En række politifolk gik desuden rundt uden for huset, og nede i husets kælder – nogle med ”EOD” (Explosive Ordnance Disposal) på ryggen og en eller flere med større rygsække på.

Ifølge et øjenvidne på stedet havde politiet på daværende tidspunkt allerede været til stede i flere timer – i første omgang også med en hundebil og en teknikerbil.

Københavns Vestegns Politi afsluttede undersøgelserne og forlod stedet klokken 18.

EOD-bataljonen står, ifølge forsvarets hjemmeside, for ammunitions-, bombe- og minerydning, og varetager det nationale ammunitionsrydningsberedskab, herunder bomberydningsrobotten ”Rulle Marie”.



Foto: Peter Kenworthy.