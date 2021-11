Apoteker i Bagsværd kobles

Der er er nu én ejer af apotekerne i Bagsværd. Fokus er på at være til stede for borgerne

Af Gitte Ganderup

Jacob Lenau har nu to apoteker i Bagsværd – et i centeret og et på torvet. Det giver mening, hvis man spørger ham:

– De to apoteker hører sammen og det betyder, at det er lettere at hente receptpligtig medicin fordi det kan hentes på begge apoteker. Åbningstiderne i centeret er lidt længere, så det kan være lettere at hente der, fortæller Jacob Lenau som dermed må have mindst to af alt, så der er på begge apoteker.

– Hvis det skulle ske, at noget er udsolgt, kan vi jo så også meget nemt slå op om ikke de skulle have det på det andet apotek.

Udveksling

Hvis du ser nogle medarbejdere på fortovet mellem de to apotekter, er det fordi der også er en synergi der

– Hvis der er rigtig travlt, kan nogle medarbejdere gå derover og hjælpe. Nu hvor der er åbnet er pop-up teststed i centeret, er der mere travlt på apoteket. Så er det godt at der kan komme ekstra hænder, siger han.