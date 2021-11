Bears tabte lokalopgør på halvandet minut

Bears-træner Jacob Volf (pegende) var ærgerlig over nederlaget (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bears havde styr på kampen men endte med at tabe lokalopgøret til Gentofte Stars med 4-1

Af Peter Kenworthy

Det blev en lidt underlig kamp i Gentofte Skøjtehal tirsdag aften. Der blev ikke scoret i første periode, og Gladsaxe Bears bragte sig foran 1-0 på et mål af Emil Birk Christensen tre minutter inde i anden periode – hvorefter holdene tog en ny målpause frem til det 48. minut.

Her kom der til gengæld også liv i kludene – for Gentofte Stars fik scoret 3 mål på bare 1 minut og 34 sekunder, så kampen blev helt vendt på hovedet. Bears pressede på, men kunne ikke få pucken i kassen, og i stedet scorede Stars’ Jonas Veiby til 4-1 i kampens døende sekunder.

– Det var en lidt underlig kamp i et meget lavt tempo. Vi havde masser af store chancer og burde have lavet to, tre mål mere. 1. og 2. Periode var godkendt, men de første ti minutter af 3. periode stoppede vi helt med at spille og det kulminerede med to fatale minutter hvor vi lukker tre mål ind. Efter en timeout spillede vi igen som i de første to perioder, men fik igen ikke udnyttet vores chancer, fortæller Bears-træner Jacob Volf.

Han tilføjer at Gladsaxe Bears i øjeblikket lider vi under mange skader og sygdom, men at spillerne er fantastiske til at bakke hinanden op og krige igennem i en hård tid, samt at han regner med at holdet er ved fuld styrke, måske med et nyt ansigt eller to, efter julepausen.

– Blandt de spillere der er ude i øjeblikket er blandt andet Søren Dau, Anders Schultz, Rasmus Astrup og Christian Chapman. Det er spillere med, tilsammen, over 1100 ligakampe, så selvfølgelig kan det mærkes af vi mangler dem, fortæller Jacob Volf.

Med nederlaget ligger Bears på 4. pladsen i ishockeyens 1. division øst, lige efter Gentofte Stars.