Bekymrende belastning af sygehusene

Antallet af indlæggelser stiger fortsat, og belastningen på sygehusene er forøget, fremgår det af Sundhedsstyrelsens ugentlige statusrapport

Af Peter Kenworthy

Smitten med coronavirus stiger fortsat, og belastningen på sygehusene er forøget. Antallet af indlæggelser er også steget, og ligger nu på over 400 personer for den seneste uge, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

– Vi er bekymret over at se den høje belastning på sygehusene, og det handler ikke kun om indlæggelser for COVID-19, men et sammenfald af flere faktorer. Vi er i tæt dialog med regionerne omkring situationen på sygehusene, og skal samtidig gøre alt hvad vi kan for at få endnu flere vaccineret, så vi kan få bragt smitten i samfundet ned, siger vicedirektør Helene Probst.

Derfor har Sundhedsstyrelsen på baggrund af en faglig gennemgang nu anbefalet, at alle personer over 18 år skal have tilbudt revaccination efter 6 måneder.