Beskæftigelsesterapi

Foto: Peter Kenworthy.

Kristoffer skal sidde selv og skrive jobansøgninger i en kommunal jobklub mandag til fredag. Han ville gerne have haft mulighed for at deltage i netværksmøder - men må ikke

Af Peter Kenworthy

I juni viste tal fra Beskæftigelsesministeriet at Gladsaxe toppede listen over kommuner, i forhold til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Og en brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet i Gladsaxe fra oktober, lavet af konsulentvirksomheden BDO i september 2021, giver et overvejende positivt billede af jobindsatsen i kommunen.

Dog anbefaler BDO i undersøgelsen at man kunne sikre at indholdet i jobklubberne matcher borgernes fremmødetid, og i undersøgelsen kan man desuden læse at borgere oplever at ”timetallet i jobklubberne kan opleves højt og ønskes nedjusteret”, at ”man sidder meget alene og arbejder med sin pc”, og at man ikke ”kan søge job i fem timer om dagen”.

Ikke tid til jobsøgende aktiviteter

Et godt netværk er ofte vejen til at komme i job – også fordi det ikke er alle job der bliver slået op. Ifølge a-kassen FTFa har omkring halvdelen af danskerne således hjulpet deres netværk med at få et job.

Flere borgere har henvendt sig til Gladsaxe Bladet, for at fortælle at det er et problem at man i Gladsaxe ikke længere må deltage i netværksmøder, mens man laver såkaldt ”tvungen selvstændig jobsøgning”. Samt at man – når man er tilknyttet et ”jobkursus” – skal sidde ved et bord fra mandag til fredag og søge job, indtil man er i beskæftigelse. Hvis andre aktiviteter skal benyttes, skal de nu ligge udenfor et forudbestemt tidsrum.

I et svar fra jobcenteret til arbejdsløse Kristoffer Johnsen pointerer Jobcenteret at ”jobklubben … vil være hurtigste vej for dig, til at opnå beskæftigelse”. Han havde håbet på at kunne få lov til at deltage i forløb hos jobsøgningsnetværket ”Powerjobsøgerne” (der ligger mellem 9 og 14), som han havde fået anbefalet som værende gode til at få arbejdsløse i arbejde, og som jobcenteret selv havde anbefalet ham at bruge, men fik afslag, med begrundelsen: Det skulle ”gennemføres udenfor de indkaldte tider til Jobklubben”.

Han skal være på et jobcenterforløb på Gammelmosevej mellem klokken 9 og 11.30 mandag til fredag.

– Powerjobsøgerne giver undervisning, træner elevatortaler og at skrive CV og gå til jobsamtaler – og i det hele taget bliver man bedre rustet til at få job. På Gammelmosevej er det bare selvstændig jobsøgning, med en samtale med en konsulent hver 4. uge, fortæller Kristoffer Johnsen, der er uddannet maskiningeniør, til Gladsaxe Bladet.

– Selvstændig jobsøgning giver mig ikke nogen som helst form for udvikling i min egen jobsøgning. Det ville Powerjobsøgerne have kunne gjort, tilføjer han.

Bør kunne deltage

På baggrund af flere borgerhenvendelser i november omkring jobklubberne, har formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø), rejst spørgsmålet overfor jobcentrets ledelse om, hvorfor man nu ikke kan deltage i jobsøgningsrelevante aktiviteter i for eksempel A-kasse-regi eller hos Powerjobsøgerne inden for jobklubbernes fremmødetid.

– Det er en ny praksis, som er indført her i efteråret – og som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ikke har været inddraget i og haft kendskab til. Men jobcentrets ledelse har oplyst mig om at man vurderer at aktiviteterne og fremmødet i jobklubberne er den hurtigste vej til et arbejde og selvforsørgelse. Jeg mener at ny-ledige medborgere selvfølgelig skal kunne deltage i netværksmøder, workshops og andre jobsøgningsaktiviteter uden for jobcentret, som de mener vil hjælpe dem videre individuelt, fortæller Michael Dorph Jensen.

– Ligger disse møder og aktiviteter inden for fremmødetiden i Jobcentrets jobklubber, så skal den enkelte selvfølgelig fritages for fremmøde i tillid til borgeren. Jo bredere, mere fokuseret og kvalitativ jobsøgningspaletten er individuelt for den ledige, jo bedre. I øvrigt mener jeg, at vi i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i det nye år bør diskutere indholdet, fremmødekrav og mål med jobklubberne, så de matcher vores beskæftigelsesplan 2022 i forhold til den borger-anerkendende tilgang, tilføjer han.