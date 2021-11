Bestillingsarbejde

Foto: Colourbox.

Tidsbestilling for PCR-test genindføres

Af Peter Kenworthy

Den stigende efterspørgsel på PCR-test og genetableringen af hurtigtest i hele landet gør, at landets PCR-teststeder nu justerer en række praktiske forhold for at sikre en bedre service til de mange borgere, som vil testes. Fremover skal alle igen bestille tid til en PCR-test, og det bliver ikke længere muligt at få en hurtigtest på et PCR-teststed. I stedet kan borgere med behov for hurtigtest bruge de private leverandører, skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed på sin hjemmeside.

– Efterspørgslen på PCR-test er stigende, og det har visse steder resulteret i kø – særligt på de PCR-teststeder, hvor man kan få en test uden at bestille tid. For at sikre en så smidig og nem proces som muligt for alle borgere, som skal PCR-testes, har myndighederne besluttet, at alle borgere fremover igen skal bestille tid til deres PCR-test, tilføjer Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Kravet om tidsbestilling gælder fra fredag den 12. november, og det er allerede nu muligt at bestille tider på coronaprover.dk.