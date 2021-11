Bjørnene overmandede nordsjællændere

Bears tilbragte meget af kampen rundt om Rungsteds mål. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bears viste overbevisende spil og vandt med 9-1 hjemme over Rungsted

Af Peter Kenworthy

Rungsted startede som lyn og torden mod Gladsaxe Bears, i fredagens kamp i Gladsaxe Skøjtehal i 1. division øst. Efter bare 54 sekunder havde Oliver Askov Filipsen passeret Bears-målmand Daniel Vang Eberhardt og bragt udeholdet foran med 1-0. Det tog dog kun Gladsaxe Bears to minutter at svare igen, da Emil Uhrenfeldt afsluttede på en assist fra Jonathan De Fondaumiere.

Resten af 1. periode var en lige affære, hvor Daniel Vang Eberhardt diskede op med flere gode redninger, mens Matthias Safranek i Rungsted-målet reddede gode forsøg fra Christian Glaas, Joshua Petersen og Anton Petersen. Men der blev ikke scorede yderligere.

Overtog spillet

I 2. periode overtog Gladsaxe Bears dog stille og rolig spillet, og efter 24 minutters spil tog Nicolaj Ottesen chancen udefra, og bragte hjemmeholdet foran 2-1.

Minuttet efter fandt Ottesen en fri Joshua Petersen midt for Rungsted-målet, og han skubbede pucken det sidste stykke ind over stregen til 3-1.

Efter en halv times spil viste Bears igen flot spil. En præcis aflevering fra Jonathan De Fondaumiere endte hos Alexander Lohmann, der ubesværet kunne score til 4-1. Og med to minutter igen af 2. periode firsttimede Joshua Petersen pucken op i krydset til 5-1.

Bjørne-dominans

3. periode startede mere roligt end de to foregående, med et Rungsted-hold der stadig forsøgte at sprælle i nettet. Efter 45 minutter testede Oliver Dahlman Daniel Vang Eberhardt, men Bears-keeperen reddede – og så var det ellers hjemmeholdet der svingede taktstokken i resten af perioden.

Efter 49 minutter endte en løs puck hos Joshua Petersen, der resolut bankede den i mål fra distancen til 6-1. Fem minutter senere øgede Emil Uhrenfeldt til 7-1, på en assist fra Christian Keller. Og med to minutter igen afsluttede Frederik Lunde et minutlangt Bears-angreb, hvor pucken dansede rundt om Rungsted-målet, med en scoring til 8-1.

I det sidste minut var der lige tid til en afsluttende Bears-kasse, da Jonathan De Fondaumiere scorede til slutresultatet 9-1, efter en fiks aflevering fra Emil Uhrenfeldt.

Med sejren rykker Gladsaxe Bears forbi Rungsted og op på 3. pladsen i 1. division øst.