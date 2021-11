Gladsaxe-Hero vandt en tiltrængt sejr efter tre nederlag på stribe. Foto: Peter Kenworthy.

VB og Hero vandt i fodboldserierne, mens Bagsværd BK spillede uafgjort og Bytoften tabte. Også BearsQ og Gladsaxe HG tabte i henholdsvis ishockeyens kvindeliga og damernes kvalifikationsrække i håndbold

Af Peter Kenworthy

Sidste uge var en blandet uge for Gladsaxes fodboldseriehold. VB 1968 vandt fredag hjemme 2-1 i et topbrag i Sjællandsserien over Hørsholm-Usserød, som Værebroholdet nu har samme antal point som. VB 1968 ligger dog stadig nummer tre, med en dårligere målscore end Hørsholm-Usserød. Mourad Saidi bragte VB foran i det 68. minut, Jonas Jørgensen udlignede for Hørsholm-Usserød tre minutter senere, mens André Riel sikrede VB 1968 sejren tre minutter før tid.

Gladsaxe-Hero ligger i den anden ende af Sjællandsserien, men fik en tiltrængt sejr på hele 4-0 i et bundbrag ude over Albertslund IF. Mahdi Alawie, Kristijan Koropanov, Tobias Errington og Matthias Glottrup stod for målene. Hero ligger dog stadig under stregen, på en 13. plads, to point efter Lundtofte men fire point over bundproppen Albertslund.

Bagsværd BK spillede 2-2 hjemme mod Espergærde IF i serie 1, efter at have været foran med 2-0 indtil ti minutter før tid, på to mål af Oliver Borring Kjær. Desværre for Bagsværd-holdet hev udeholdet et point med hjem til Espergærde med et udlignende mål fire minutter inde i overtiden. Bagsværd BK ligger nummer 5.

Og IF Bytoften tabte med 3-2 ude til Virum-Sorgenfri BK i serie 4, og ligger ligeledes nummer 5.

I ishockeyens kvindeliga tabte BearsQ med 1-0 til Herning og 7-1 til Aab, og ligger sidst, lige efter Herning. Anna Gahr scorede BearsQ’s mål.

Gladsaxe HG tabte ude til SG Mojn KBH, og ligger på en 9. plads i damernes kvalifikationsrække pulje 3, lige over stregen.