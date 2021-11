Byggeplads til Supercykelstien

Det kræver plads til store maskiner at udvide og optimere Supercykelstien Farumruten. Derfor er der bygget en gård på Rutens midterrabat som på Gladsaxesiden hedder Høje Gladsaxe Vej

Af Gitte Ganderup

Nu bliver Supercykelstien Farumruten udvidet.

I januar vedtog Teknik- og Miljøudvalget et projektforslag som skulle gøre et 1,8 km langt stykke af Supercykelstien Farumruten, der løber ved Hillerødmotorvejen, bredere, mere lys og med sikring mod oversvømmelse ved at hæve en strækning på 120 meter med 35 cm.

Det betyder at der er lige nu er vejarbejde og afspærringer på cykelstien gennem og ved mosen og der er bygget en materialegård på Ruten ovenpå motorvejen, så arbejdet glider så let som muligt.

– Supercykelstierne er en gennemført succes. De bliver brugt flittigt hver eneste dag, og det er godt for folkesundheden og klimaet. Vi ved, at når vi forbedrer ruterne og gør dem endnu mere sikre og tilgængelige med fx belysning, så stiger antallet af daglige brugere. Jeg håber, at det vil anspore endnu flere til at tage cyklen til og fra arbejde i stedet for at sidde i kø på motorvejen, sagde afgående teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, i forbindelse med vedtagelsen.

Projektet på Farumruten drejer sig specifikt om en strækning på 1,8 kilometer fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe. De eksisterende dobbeltrettede cykelstier udvides med 0,5-1,5 meter, så de bliver knap fire meter bredde. Der etableres belysning på strækningen.

Lamperne koncentrerer belysningen mod cykelstien for at minimere lyspåvirkning på planter og dyr.