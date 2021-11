Byrådet ønsker ikke fortætning i villakvarter

Bent Haslebo skriver i et tidligere nummer, at han på grund af kommunens og klagenævnets langsommelighed og fortolkning af egne regler nu har måtte vente 5 år på en byggetilladelse på Vadgårdsvej 14. BH har over de seneste fem år rigtig nok fået afvist en række forslag til store byggeprojekter på sin grund med 2, […]

Af Britt Vorgod Pedersen, chef for Byafdelingen

Bent Haslebo skriver i et tidligere nummer, at han på grund af kommunens og klagenævnets langsommelighed og fortolkning af egne regler nu har måtte vente 5 år på en byggetilladelse på Vadgårdsvej 14. BH har over de seneste fem år rigtig nok fået afvist en række forslag til store byggeprojekter på sin grund med 2, 3 eller helt op til 4 boliger. Men da BH’s grund ligger i et villakvarter, hvor byrådet ikke ønsker en fortætning, og grunden derfor kun vurderes egnet til en enkelt bolig, har BH fået afvist sine projekter. Gladsaxe Kommune har derfor overholdt bestemmelserne for området, hvilket Klagenævnet også har givet kommunen medhold i. For at slå byrådets holdning til fremtidigt byggeri i området fast, er det besluttet at udarbejde en ny lokalplan. Byrådet skal behandle et forslag i starten af 2022, hvorefter det skal ud i offentlig høring.