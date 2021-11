Café SOVI på Bibliotek+

Foto: Kaj Bonne.

Pop-up café hver onsdag mellem 10.30 og 14

Af Redaktionen, redigeret

SOVI tilbyder beskyttet beskæftigelse til voksne med autisme. Og nu har den socialøkonomiske virksomhed, i et samarbejde med Bibliotek+ og Gladsaxe Kommune, etableret sig med en ugentlig pop-up café i det nyistandsatte Bibliotek+ på Høje Gladsaxe Torv, fortæller SOVI til Gladsaxe Bladet.

– Ét mål for SOVI er til stadighed at udvikle det meningsfulde arbejde og give SOVIs medarbejdere med autisme mulighed for aktivt medborgerskab. På Bibliotek + foregår det ved, at Café SOVI serverer lækkert bagværk og friskbrygget kvalitetskaffe eller te en gang ugentligt, tilføjer SOVI.

Café SOVI holder åben hver onsdag fra klokken 10.30 til kl. 14.

Caféen holder dog lukket den 24. november, hvor SOVI afholder deres traditionsrige julemarked på Transformervej 13 med salg af en kvalitetsprodukter til gaver og til ganen. Det foregår mellem klokken 14 og 18.