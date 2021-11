Corona-tidsbestilling, coronapas og hurtigtest vender tilbage

Foto: Peter Kenworthy.

Smitten stiger men der er igen mulighed for hurtigtest i Bagsværd

Af Peter Kenworthy

Coronasmitten vil gradvist komme til at stige i løbet af efteråret og vinteren, og Sundhedsstyrelsen mener at der er stor risiko for overbelastning af sygehusene i efteråret og vinteren.

Og både smittetal, indlæggelser med covid-19 og dødsfald er igen hastigt på vej opad. Smitten er, ifølge Statens Serum Institut, højest blandt unge, der ikke har taget imod vaccination, og blandt børnene. Gladsaxes coronasmittetal per 100.000 kravlede i denne uge igen op over 300.

– Risikoen for smitte er 3,2 gange højere blandt de uvaccinerede grupper over 12 år i forhold til vaccinerede, men der ses særlig høj smitte blandt unge i alderen 12-19 år, der ikke er vaccineret. Risikoen for alvorlige sygdomsforløb med behov for indlæggelse, er 4,8 gange højere for uvaccinerede over 12 år i forhold til vaccinerede, skriver Statens Serum Institut i en rapport der blev udgivet 11. november.

Tidsbestilling og kviktest

Fra fredag genindførtes coronapas ved en række arrangementer. Herunder i biografen, til koncerten, på restaurant og café, i nattelivet eller til fodboldkamp, i svømmehallen, ved kirkelige arrangementer på over 200 personer, samt for besøgende på plejehjem over 15 år og sociale botilbud og på sygehuset – dog ikke for nær pårørende. Samt tidsbestilling for PCR-test.

– Efterspørgslen på PCR-test er stigende, og det har visse steder resulteret i kø – særligt på de PCR-teststeder, hvor man kan få en test uden at bestille tid. For at sikre en så smidig og nem proces som muligt for alle borgere, som skal PCR-testes, har myndighederne besluttet, at alle borgere fremover igen skal bestille tid til deres PCR-test, skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed på deres hjemmeside.

Det er desuden igen blevet muligt at få lavet en hurtigtest i Gladsaxe. Det nye kviktestcenter er åbnet i lokaler i centret på Bagsværd Hovedgade 130, hvor der allerede har været pæne køer fra morgenstunden.

Der er ingen tidsbestilling til kviktest, man skal blot medbringe sundhedskort eller anden gyldig legitimation og et mundbind. Åbningstiderne er mandag til fredag klokken 8-20 og lørdag og søndag klokken 10-18.

Sundhedsmyndighederne anbefaler en PCR-test – især hvis man har symptomer eller er nær kontakt. Læs mere på coronasmitte.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på baggrund af i alt 56 sundhedsfaglige tilsyn, at der på landets COVID-19-test- og vaccinationscentre er høj patientsikkerhed og generelt patientsikre arbejdsgange.