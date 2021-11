Coronatests udvides til elever fra 1. klasse

Den nuværende testindsats udvides, så også børn fra og med 1. klasse tilbydes en screeningstest for Covid-19 ugentligt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger i en pressemeddelelse:

– Smitten er desværre markant til stede ude på skolerne og spreder sig blandt børnene. Heldigvis bliver børn sjældent ramt hårdt af corona, men de kan stadig sætte gang i smittekæder, der i sidste ende rammer de ældre og sårbare borgere i samfundet. Her vil screeningstest ned til 1. klasse være et værdifuldt værktøj, som fanger smitten og kan være med til at sætte en stopper for den.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil gøre alt for at undgå hjemsendelser:

– Selvom alle ville ønske, at vi ikke igen stod i en situation med stigende smitte, så må vi desværre konstatere, at det er sådan, det er. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå hjemsendelser. Derfor er det afgørende at flere testes, og selvfølgelig at så mange som overhovedet muligt lader sig vaccinere.

I samme pressemeddelelse opfordrer Sundhedsministeriet til at medarbejdere og børn fra og med 1. klasse i grundskolen, som ikke er vaccinerede eller har været smittede med covid-19 inden for de seneste 6 måneder, opfordres til at lade sig screeningstest én gang om ugen.

Ved høj lokal Covid-19-smitte i enten et sogn eller en kommune opfordres til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede.

Børn, der ikke er tidligere smittede eller vaccinerede og bliver identificeret som nære kontakter i skoler og dagtilbud mv. (fra 3 år) samt til fritidsaktiviteter mv., anbefales fortsat test på 0., 4. og 6. dagen, hvis de ikke har symptomer.

Regeringen og KL vil se nærmere på, hvordan selvtest eventuelt kan implementeres på skoleområdet.