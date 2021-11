Danmarks største ladeanlæg er i Bagsværd

Foto: Pressefoto.

Ladeoperatøren E.ON og busoperatøren Umove åbnede søndag Danmarks største ladeanlæg til de 66 nyindkøbte elbusser, som skal køre i hovedstadsområdet

Af Gitte Ganderup

Søndag inviede Transportminister Benny Engelbrecht sammen med borgmester Trine Græse landets største ladeanlæg til el-busser.

Anlægget indeholder 33 ladere a 150 kW som hver kan oplade to busser samtidigt.

66 busser

Det store lade-site består af 33 lynladere på 150 kW hver, der kan lade to elbusser op samtidig på tre-seks timer. Det sikrer at en femtedal af Movias planlagte elbusser frem til 2022.

Movia står for busdriften, der varetages af busoperatøren Umove. De har samarbejdet med E.ON og GodEnergi, som håndterer etablering og drift af ladestanderne på det enorme ladeanlæg i Bagsværd.

Movia har ved udgangen af 2022 336 elbusser i drift på hele Sjælland. Det svarer til 24 % af alle deres busser.

– Med Movias mobilitetsplan har vi sammen med kommuner og regioner på Sjælland sat et meget klart fælles mål for den grønne omstilling. Vores busser skal være CO2-neutrale i 2030, og mindst halvdelen skal køre på el. Alle vores flexbiler skal også køre på el, ligesom vores nye tog skal være eldrevne. Havnebusserne er allerede 100 % eldrevne. En vigtig forudsætning for at nå vores mål er selvsagt, at der så også er tilstrækkelig ladekapacitet, siger administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.

Driftsikkerhed

Det store lade-site oplader busser om natten

Et af de vigtigste parametre for ladeanlægget er driftssikkerhed. Busserne vil typisk kunne lade om natten, men der vil også være behov for opladning i løbet af dagen for visse linjer. E.ON oplyser at det drejer sig om linjerne 1A, 10, 11, 133, 164, 182 og 183. De bliver sat i drift fra midt i december og frem mod juni, hvor det bliver 66 elbusser i alt.

E.ON skriver yderligere:

-Til busanlægget er der opført ny transformerstation. Og det at de primært lader om natten betyder, at de går uden om det meste privatforbrug af el.

Det er rigtigt, at når borgerne også får elbiler i stor skala, så er det vigtigt, at vi udnytter elnettet smart. Her kommer E.ON med en løsning i starten af 2022 til de almindelige elbiler, hvor man via en app fra True Energy styrer sin opladning, så man kan lade elbilen op, når strømmen er billigst og /eller grønnest.

Så borgerne skal ikke bekymre sig. Der kommer smarte løsninger, der gør at elektrificeringen af samfundet /transporten kan lade sig gøre.

Fremtiden kommer

For E.ON er skridtet efter busserne de tunge lastbiler, der også skal være eldrevne.

Virksomheden forventer, at der inden for en relativ kort årrække vil være behov for langt flere store lade-hubs – ikke blot til busser, men også langs motorvejsnettet, så fremtidens elektriske lastbilstrafik kan understøttes.

– Elbilerne er virkelig trådt ind på scenen i år blandt de almindelige danskere. Men elbusserne er lige så godt på vej i de danske storbyer, fordi aktører som Umove og Movia går foran og skifter til el. I løbet af to-tre år vil vi for alvor se elektrificeringen af den kommercielle, tunge lastbiltrafik. Og når det sker, så vil det gå langt hurtigere end med elektriske personbiler, fordi det økonomiske og miljømæssige incitament er så meget større for transportbranchen, siger Pär Möller, Nordisk direktør for eMobility i E.ON.

Bedre busser

De nye busser skal efter sigende være et bedre arbejdsmiljø for chafførerne idet der er langt mindre støj, rystelser og selvfølgelig ingen diesellugt i elbusserne.

UMove siger, at det faktisk tæller positivt i forhold til nyansættelser, hvor der for tiden er chaufførmangel.

El-busserne giver også langt mindre støj i byen viser erfaringer fra Roskilde hvor busserne har kørt på el siden 2019.