De højtuddannede klumper sig sammen

Der er kommet mange lækre biler og lange uddannelser til (dele af) Gladsaxe i de senere år og årtier. Foto: Peter Kenworthy.

Der er store forskelle på uddannelsesniveau – både på tværs af de danske kommuner og i en kommune som Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Også inden for kommunegrænserne sætter uddannelsen skel for hvor vi bor, viser ny data fra Danmarks Statistik, som Fagbladet 3F har set på.

I Haralds Sogn har lidt under 9 procent en lang videregående uddannelse. Derimod er det nærliggende Søborgmagle Sogn et af de sogne i landet, med det længst uddannede befolkningssegment – hele 41 procent har her en lang videregående uddannelse. Blandt alle kommunens indbyggere har lidt over 22 procent en lang videregående uddannelse.

I Gladsaxes nabokommuner har mellem 13 procent (Herlev) og 37 procent (Gentofte) af kommunens indbyggere en lang videregående uddannelse, mens der er en del danske sogne hvor ingen har en lang videregående uddannelse.

Uligheden i Gladsaxe er støt stigende. Gladsaxes Gini-koefficient er steget fra 21 i 1990 til næsten 29 i 2019. Gini-koefficienten måler ulighed – ved tallet nul har alle samme indkomst, og ved 100 har en person alle pengene.