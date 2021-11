Decemberjazz

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Jazzklub præsenterer AK and All That Jazz fredag den 10. december klokken 20 i Hovedbibliotekets store sal

Af Redaktionen, redigeret

Repertoiret bærer præg af New Orleans Gumbo – Hot & Sweet – musik med intensitet og spilleglæde, swing, latin og ballader. Og koncerten byder på sangerinden Anne Kristines vokal, trompetisten Henrik Bolberg, basunisten Mads Hyhne, samt en rytmegruppe bestående af Marko Martinovich (piano), Marc Davis (bas) og Bjørn Otto (trommer), der, sammen med AK ynder at spille “klassikerne” i egne arrangementer. Booking sker på gladsaxejazzklub.dk