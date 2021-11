Der bygges ikke

Foto: Peter Kenworthy.

Posthusgrunden ligger stille hen for tiden

Af Peter Kenworthy

Nedrivningen af posthuset ved Søborg Torv blev afsluttet i sommer. Bygherren har dog tilsyneladende udskudt opførelsen af den nye bygning, der skal bygges på grunden på Søborg Hovedgade 116, og tidspunktet for hvornår der skal bygges er, ifølge Gladsaxe Bladets i oplysninger, ikke kendt.

Gladsaxe Bladet ville gerne have hørt administrerende direktør i projektudvikler KOM-KBH A/S, Martin Kvist-Madsen, hvorfor der ikke bliver bygget, om byggeriet er udskudt, hvornår man regner med at der skal bygges fra, og hvornår byggeriet efter planen står færdigt. Han har dog ikke svaret på vores henvendelser.