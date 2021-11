Der bygges meget

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune bruger flere penge på byggeri og infrastruktur

Af Peter Kenworthy

Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, har udviklet et nyt værktøj til at skabe et overblik over det offentlige forbrug i de danske kommuner, der bygger på tal fra Danmarks Statistik.

Kort sagt, viser det, hvor borgernes penge er blevet brugt, og det kan man jo så sammenholde med virkeligheden og se, om de to ting hænger ordentligt sammen, fortæller FRI til Gladsaxe Bladet.

I en analyse af tallene for Gladsaxe Kommune, lavet af FRI, kan man blandt andet læse at Gladsaxe Kommune siden 2008 har haft en større vækst i forbruget på byggeri end gennemsnittet af danske kommuner, en meget stabil forbrugsudvikling på byggeri, og at kommunen har brugt væsentligt flere penge på byggeri og infrastruktur i denne valgperiode end i den forrige.

– Byggeri og infrastruktur er områder, hvor man på kommunalt plan har stor indflydelse på sit klimaaftryk. Kommunen har gennem den seneste periode brugt en større andel af budgettet på byggeri end gennemsnittet, spørger man i analysen.

I FRI’s ”State of the nation 2020”-rapport kan man læse at ”et stort antal kommunale bygninger forfalder og taber værdi grundet manglende investeringer i vedligehold og renoveringer”, at tre ud af fire offentlige bygninger ikke lever op til moderne energikrav og at ”især CO₂-udledningen kan nedbringes, hvis de kommunale bygningers tilstand løftes … Klimapotentialet ved renovering opnås gennem varmebesparelser i bygningerne”.

Bygninger, broer og veje står for omkring 30 procent af Danmarks CO2-udledning, skriver Dansk Standard på sin hjemmeside. Ifølge en analyse fra Rambøll fra januar, er det billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt.