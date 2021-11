Der skal bygges på Fremtidsvej

Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet besluttede at sælge den sydlige del af Fremtidsvej 1

Af Peter Kenworthy

Den 24. november stemte Gladsaxe Byråd om hvorvidt den sydlige del af Fremtidsvej 1 skulle sælges til ejendomsudvikler og totalentreprenør CASA A/S. Et flertal – bestående af Socialdemokratiet, to af de radikale byrådsmedlemmer, Lars Abel/Gladsaxe SocialKonservative, Dansk Folkeparti og SF stemte for, mens Venstre og Lokallisten Gladsaxe stemte imod og Enhedslisten og en enkelt radikal undlod.

I dagsordenen til mødet kan man blandt andet læse, at CASA A/S forpligter sig til at opføre et domicil, et seniorfællesskab der forventes at blive med udlejningsboliger, samt en café og eventuelt et serviceerhverv.

– Ved at vælge CASA som køber, får vi som kommune meget – eksempelvis en offentlig tilgængelig café – men selvfølgeligt så får vi ikke alt … Men dette er den rigtige beslutning, sagde borgmester Trine Græse (A).

Og Christina Rittig Falkberg (B) mente at det var ”god byggestrategisk tænkning” at placere byggerier tæt på den kollektive trafik.

– Det vi ønsker os med det her område, det er jo netop liv – der er jo ikke noget liv i dag, tilføjede hun.

Martin Skou Heidemann (V) mente derimod at byrådet burde have ”gemt” grunden, i stedet for at sælge det, og i første omgang kunne have ryddet grunden og omdannet den til en park.

Og Lise Tønner (LG) ville gerne have haft et torv på området, og mente at denne sag ”er et eksempel på den riv-ned-og-byg-nyt-mani, der har præget Gladsaxe i alt for mange borgmesterperioder”.