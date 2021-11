Det gik fremad

AB’s nummer 7, Frederik Ellegaard, spillede en rigtig god kamp, hvor han både scorede til 1-0 (billedet) og lagde op til kampens andet og sidste mål. Foto: Peter Kenworthy.

Solen var fremme og smilene var brede i Gladsaxe da AB fortjent vandt 2-0 over Aarhus Fremad

Af Peter Kenworthy

Der skulle kun gå 5 minutter, før flertallet af de 297 tilskuere kunne juble over en AB Gladsaxe-scoring, hjemme på Gladsaxe Stadion mod Aarhus Fremad. Frederik Ellegaard driblede til baglinjen og blev nedlagt i feltet, og scorede selv på det efterfølgende straffespark til 1-0.

I resten af 1. halvleg bølgede spillet frem og tilbage, med pæne chancer til begge hold, men uden yderligere scoring.

Aarhus Fremad havde bolden meget, men havde svært ved at omsætte boldbesiddelsen til chancer.

AB var anderledes farlige. Efter 62 minutters spil fandt Silas Trier Madsen Frederik Ellegaard lige uden for feltet. Ellegaard chippede frækt bolden videre til en fremstormende Frederik Christensen, der tog et træk mod mål og bankede bolden op i krydset, uden chance for Thomas Hagelskjær i Fremad-målet. Et rigtig perlemål.

Et par minutter efter bankede Lucas From bolden lige forbi Fischers ene stolpe, men tættere på kom Århusianere ikke på hverken mål eller point.

AB kunne derimod godt have scoret et par mål til i kampens slutfase.

Først pillede Mathias Kisum bolden fra Fremads bagerste mand og løb mod mål med ti minutter igen, men Hagelskjær reddede Kisums ellers velplacerede skud. Og i dommerens overtid havde både Roni Arabaci og Alex Loughlan store chancer, der nok burde have endt i nettet.

AB var derfor ”kun” foran med 2-0, da dommeren fløjtede efterårets sidste kamp af, men akademikerne rykkede dermed forbi Aarhus Fremad og op på 5. pladsen i 2. division.