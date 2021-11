Du skal ikke vente i evigheder når du ringer 112

Danmark har et af verdens bedste sundhedssystemer. Praktiserende læger, sygehuse mv. er enormt dygtige til at opdage og behandle sygdomme. Desværre halter det noget med det udenom. Berlingske har i månedsvis rapporteret om problemer og personaleflugt i akutberedskabet. Dårligt arbejdsklima og alt for lang ventetid på både 112 og lægevagten 1813, samt for få ambulancer […]

Af Claus Wachmann, kandidat til region og byråd for Radikale Venstre

Danmark har et af verdens bedste sundhedssystemer. Praktiserende læger, sygehuse mv. er enormt dygtige til at opdage og behandle sygdomme. Desværre halter det noget med det udenom. Berlingske har i månedsvis rapporteret om problemer og personaleflugt i akutberedskabet. Dårligt arbejdsklima og alt for lang ventetid på både 112 og lægevagten 1813, samt for få ambulancer der kommer for sent frem.

Alle ansatte yder en fantastisk indsats og fortjener fortsat ros for håndteringen af corona. Men sammen med sygeplejerskestrejken efterlader det et sundhedsvæsen hvor de ansatte løber for stærkt.

Der mangler sygeplejersker, jordemødre og læger samtidig med kvalificerede unge afvises på sygeplejestudiet. Regeringen har lovet flere ambulancer og sygeplejersker men penge hjælper ikke hvis der mangler ledige, uddannede hænder. Der er stadig ikke nok fokus på psykiatri og mental sundhed, hvor der mangler sengepladser og psykologer. Endelig skal der skabes bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Jeg har deltaget i et opgaveudvalg hvor politikere sammen med unge og forældre til børn med kroniske sygdomme kom med forslag til at nedbryde barrierer for samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger. Manglende sammenhæng gør det endnu sværere for kronikere at leve med deres sygdom.

Der er brug for ny fokus i regionsrådet. Husk at stemme så hele sundhedsvæsenet fremover hænger sammen fra du ringer til du er rask.