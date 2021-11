Efterårssmittestigning igen

Foto: Colourbox.

Coronatallene stiger igen – og forventes at fortsætte med at stige. I Gladsaxe nærmer de sig 300 – i seks andre kommuner i Københavnsområdet er de over 500

Af Peter Kenworthy

Sidste efterår og vinter var corona-smittetallene tårnhøje, og der blev lukket ned for store dele af Danmark og Gladsaxe. Vi havde alle sammen nok håbet at de mange vaccinationer – 75 procent er færdigvaccinerede på landsplan og 72 procent i Gladsaxe – ville gøre, at vi slap for høje smittetal i år – men smittetallene, antal indlagte og positivprocenten stiger igen i år.

Og et godt stykke over 20.000 danskere blevet smittet med covid-19 efter at de er blevet fuldt vaccineret, skriver Statens Serum Institut i en rapport 1. november. Samtidig er incidensen af infektioner og covid-19-relaterede indlæggelser dog markant lavere blandt vaccinerede sammenlignet med personer, der ikke er vaccineret, tilføjer man.

I Gladsaxe er antallet af smittede per 100.000 nu oppe på 275 og positivprocenten på 2,5 – alligevel er Gladsaxe kun den kommune med 29. højeste smitteincidens. I Haralds Sogn er smitteincidensen per 100.000 helt oppe på 441 og positivprocenten næsten 6.

Og nye beregninger viser, ifølge Statens Serum Institut, at smittetallet i starten af december vil kunne være på 2.000-4.500 smittede om dagen, og at der kan være mellem 60-160 nye indlagte hver dag – selvom beregningerne, ifølge instituttet, er behæftet med væsentlig usikkerheder, blandt andet om befolkningens adfærd.

– Det er særligt blandt de uvaccinerede og de vaccinerede under 60 år, at der forventes stigende smittetal, tilføjer man.