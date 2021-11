Ejendomsmægler bekymret over ny arkitekturpolitik

Foto: Peter Kenworthy.

Ricco Clausen mener der er for mange krav til byggeri i ny arkitekturpolitik

Af Peter Kenworthy

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2020-2023 at der skulle ske en såkaldt revitalisering og konkretisering af kommunens arkitekturpolitik, der er ti år gammel. Byrådet vedtog i september at sætte forslaget til en ny arkitekturpolitik i offentlig høring i fem uger, hvor borgmester Trine Græse (A) sagde at den nye arkitekturpolitik har fokus på at skabe en god by for mennesker.

Det er dog ikke alle der er lige så begejstrede.

Hvis man skal have godkendelse til at bygge eller bygge om, og har overholdt lokalplanen og alle tekniske krav til byggeri, brandsikkerhed og tilgængelighed, skal man i Gladsaxe leve op til 48 yderligere krav – sådan bliver det, hvis byrådet godkender det forslag til den nye arkitekturpolitik, siger ejendomsmægler Ricco Clausen, som ejer danbolig Søborg, Bagsværd og Buddinge.

– Udkastet til arkitekturpolitikken er en helt klar om’er. Hvis politikerne vedtager arkitekturpolitikken, giver de reelt en blankocheck til forvaltningen til at de kan afvise alt hvad der ikke lige passer ind i deres verden. For med den nye arkitekturpolitik kan kommunen nægte godkendelse til et projekt, hvis blot ét ud af de 48 designprincipper ikke er opfyldt uanset om man søger tilladelse til at opføre et hus, to rækkehuse eller en helt ny bydel, tilføjer Ricco Clausen.

Han frygter ligeledes, at sagsbehandlingstiden stiger yderligere, hvis alle byggerier skal vurderes efter en omfattende liste af subjektive krav, fortæller han.