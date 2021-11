Foto: Peter Kenworthy.

Den stigende mangel på uddannede lærere gør det svært at løfte eleverne fagligt. Gladsaxe rangerer ifølge Cevea-analyse i den tunge ende – både i forhold til lærerdækning og løfteevne

Af Peter Kenworthy

Der er mangel på lærere på landets folkeskoler, hvor knapt hver femte person på lærerværelset ikke har en læreruddannelse. Det har konkrete konsekvenser for eleverne. Jo større andel af lærerstillinger i de kommunale skoler, som er besat at uddannede lærere, desto bedre er kommunen til at løfte deres elever fagligt, når der tages højde for elevernes sociale baggrund, skriver tænketanken Cevea i en ny analyse, der pointerer at eleverne betaler prisen for manglen på uddannede lærer.

Der er dog stor forskel på kommunernes andel af læreruddannede ansatte i kommunale grundskoler. Den laveste lærerdækning er 66,0 procent og den højeste 94,5. Lærerdækningen i Gladsaxe er på 78 procent, hvilket er lavere end alle nabokommunerne undtagen København.

Dårligt løfteevne

– Jo større andelen af kommunale lærerstillinger, der er besat af uddannede lærere, jo bedre klarer eleverne sig ved afgangseksamenerne – også når der er taget højde for elevernes sociale baggrund. Det kalder man den faglige løfteevne eller blot løfteevnen. Manglen på uddannede folkeskolelærere har dermed reelle konsekvenser for elevernes læring, skriver Cevea i analysen.

Løfteevne er et mål for, hvordan en skoles elever har klaret sig ved afgangsprøverne i 9. klasse, når der tages højde for elevernes baggrund. I beregningen af løfteevnen er der taget højde for, at elever fra ressourcestærke hjem generelt klarer sig bedre end elever fra ressourcesvage hjem.

Målt på løfteevnen rangerer Gladsaxe som nummer 85 ud af samtlige kommuner, og lavere end alle nabokommunerne.

Cirka 10.000 af de læreruddannede uden for folkeskolen arbejder, ifølge Folkeskolen.dk, på private grundskoler og 17.000 er ansat i andre brancher.

– På længere sigt må vi blive klogere på, hvorfor så mange lærere har fravalgt folkeskolen, hvordan vi gør folkeskolen attraktiv for uddannede lærere, og hvordan vi i det hele taget kan få flere dygtige unge mennesker til at uddanne sig til lærere. Ganske simpelt fordi det ser ud til, at uddannede lærere er bedre til at løfte eleverne fagligt, konkluderer Cevea.