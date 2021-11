En bundplacering er ikke godt nok

Gladsaxe Kommune lægger desværre i bund, når det kommer til foreningsidrætten i Gladsaxe. Det viser en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår. Undersøgelsen viser, at de frivillige bl.a. giver udtryk for manglende påskønnelse og samarbejde med kommunen. Det er et stort problem, hvis det forholder […]

Af Thomas Germann, byrådskandidat for Konservative Gladsaxe

Gladsaxe Kommune lægger desværre i bund, når det kommer til foreningsidrætten i Gladsaxe. Det viser en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

Undersøgelsen viser, at de frivillige bl.a. giver udtryk for manglende påskønnelse og samarbejde med kommunen. Det er et stort problem, hvis det forholder sig sådan i virkeligheden. Vores frivillige er hele nerven i vores foreningsliv, som er så vigtigt for trivsel og socialt samvær med andre.

Min oplevelse er, at mange idrætsforeninger syntes det kan være for administrativt tungt, når det kommer til samarbejdet med kommunen – og de gerne vil inddrages meget mere i de politiske beslutninger. Det er synd – og kan meget vel også være en del af forklaringen på, at mange foreninger mangler flere frivillige. Vi skal inddrage de frivillige endnu mere, når det kommer til at udvikle idrætten i Gladsaxe.

Vi konservative vil også gerne investere mere i idrætten, så vi bl.a. får løftet kvaliteten og adgangen til idrætsfaciliteter. Vi foreslår bl.a., at man river den gamle skøjtehal ned og bygger en ny multihal. Den vil være så stor som fire håndboldbaner, og den vil give mulighed for, at der eksempelvis kan spilles tennis og håndbold på samme tid.

Men først og fremmest skal vores frivillige opleve, at de bliver mødt for deres fantastiske indsats.