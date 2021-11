Få et afbræk fra den travle hverdag hos The Fiddlery

SPONSORERET INDHOLD: Der kan være mange grunde til, at hverdagen kan synes hektisk. Måske du har for sent fri fra arbejde, meget skolearbejde, mange praktiske gøremål eller blot for mange tanker at holde styr på. Der findes et væld af faktorer, der kan gøre, at hverdagen virker uoverskuelig.

Af SPONSORERET INDHOLD

The Fiddlery vil hertil gerne præsentere en løsning, der gerne skulle eliminere alle disse: Et kreativt rum, hvor du kan få lov til at udfolde og udvide dine evner. Lær at male i København hos The Fiddlery eller prøv en af de mange andre sjove aktiviteter.

Mange kreative løsninger

Du behøver ikke at være den næste Picasso for at begynde hos The Fiddlery. Hos The Fiddlery findes der malere på mange forskellige niveauer. Det eneste afgørende er, at du møder ind med lysten til at fordybe dig i dit værk og det kreative univers. I det hyggelige værksted er der også mange andre fordybningspunkter end blot malerkunsten. Du kan blandt andet tegne eller designe dine egne smykker. Mulighederne er uendelige, og kun fantasien sætter grænser hos The Fiddlery.

Et sjovt fællesskab eller en afslappende afkobling

The Fiddlery kan heldigvis byde på begge dele. Om du har behov for at fordybe dig i dit værk i en afslappende alenestund, eller du møder op i det kreative værksted for at danne nye relationer, der har interesser tilsvarende dine egne, er et valg du selv træffer. Det vigtigste er, at du ved, at muligheden er åben for begge dele på værkstedet.

Fællesskabet i, at dem omkring dig har interesse i det samme kreative aspekt som dig selv, giver gode muligheder for, at du med fordel både kan lære fra dig eller måske selv lære nye teknikker og metoder, du kan tage med dig videre efterfølgende. Der er aldrig en kedelig dag i værkstedet!

Lær nye kundskaber

Som nævnt møder folk ind i The Fiddlery med forskellige kompetencer. Om du så ikke kan finde ud af at tegne en lige streg på et stykke papir, er der altså også en plads til dig. Det vigtigste er de hyggelige rammer, der skabes for kreativitetens udfoldelse. Og som en bonus kan du måske tage nye kompetencer med dig, når du forlader stedet.

Du kan derfor også med god mavefornemmelse melde dig på hold inden for ting, du ønsker at lære fra bunden. Det kunne eksempelvis være at designe dine egne smykker eller at strikke. Vi starter alle et sted, men The Fiddlery skaber den hyggeligste grobund for din kreative vækst!