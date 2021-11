Få hjælp til at sige ordentligt farvel

SPONSORERET INDHOLD: At miste en, man holder af, er noget af det sværeste i livet. Selvom døden er en naturlig og uundgåelig del af livet, kan man aldrig forberede sig på sorgen, der opstår ved sådan et stort tab.

Af SPONSORERET INDHOLD

Når døden indtræffer, efterlader det alle de pårørende triste og fortvivlede. At holde modet oppe gennem denne tid virker til tider ekstremt uoverskueligt. Det er som om, livet sættes på pause, og alt omkring en står stille. Når man mister et familiemedlem eller en bekendt, der står en meget nært, har man brug for at stå sammen med de andre pårørende og støtte hinanden gennem sorgen.

Hovedet og kroppen er fuldstændigt drænet, og energien rækker ikke til at tage alle de tunge beslutninger helt alene. Derfor kan det være en nødvendighed at få noget professionel hjælp og rådgivning. Der er mange praktiske beslutninger, der skal tages stilling til. Men hvor skal man starte og slutte?

Valg af afskedsformen

Det kan være, at den afdøde har udtrykt ønsker om, hvordan afskeden skal forløbe. Men i mange tilfælde står de pårørende med denne beslutning. Det letter derfor situationen betydeligt, når man vælger at samarbejde med erfarne folk udefra, som trygt kan lede en gennem alle valgene. Der findes hovedsagligt to forskellige afskedsformer ved et dødsfald, som er henholdsvis begravelse og bisættelse.

Forskellen på de to er, at ved en begravelse slutter ceremonien med, at kisten sænkes ned i jorden på kirkegården, hvorimod en bisættelse indebærer, at kisten efterfølgende transporteres til et krematorium, hvor brændingen finder sted. Vælger man en bisættelse går der som regel 8-14 dage efter ceremonien, før urnen med den afdødes aske udleveres. Her kan man så beslutte, om man ønsker at nedsænke asken i jorden eller sprede den eksempelvis ud over havet. Dette foregår typisk med de tætteste pårørende.

Dekoration ved ceremonien

Ønsket om en mindeværdig afsked er stort, og heldigvis er hjælpen at finde gennem hele processen. Som pårørende kan man altså få hjælp til alt det praktiske. Det kan være bestilling af den rette type kiste eller urne og transporten af disse. Der vil være mulighed for hjælp til diverse aftaler med graver og kirkegård, tidspunktet for ceremonien, reservering af gravsted osv.

Derudover indebærer selve ceremonien i kirken eller kapellet beslutninger om dekoration af disse og udsmykning af kisten i form af blomster. Desuden bliver der også sørget for at holde styr på det nødvendige papirarbejde, så de pårørende blot skal fokusere på at være der for hinanden, og derved opnås at give den afdøde en respektfuld og mindeværdig afslutning på livet.