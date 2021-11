Fejrede frivillige

Foto: Kaj Bonne.

Der var frivillig-fejring i HG på Bibliotek+ onsdag aften

Af Peter Kenworthy

Næsten 100 frivillige deltog, og borgmesteren holdt tale om frivillige i Høje Gladsaxe, og deres indsats for at skabe aktiviteter og fællesskab i området.

– Fælles for jer alle er, at I hver især yder en ekstra indsats for jeres naboer og jeres lokalområde. Det kan man gøre på rigtig mange måder. I senior-fællesskaber, gennem aktiviteter for børn og familier, ved at styrke naboskabet på sociale medier, lave kulturarrangementer og fællesspisninger eller bare ved at give en hånd med, når der for eksempel skal slæbes borde eller samles affald. Det er bare et udpluk af alle de mange aktiviteter, I tilsammen står for. Det skal I have tak for, sagde Trine Græse (A).

Aftenen var arrangeret af Ung til Ung, Seniorklubberne, Haraldskirken, Bibliotek+, Medborgerskabsteamet, Bydelsmødrene, De fem boligforeninger i Høje Gladsaxe og Vores HG.