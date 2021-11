Fik ikke stemt

Foto: Peter Kenworthy.

Svagtseende ældre herres kone måtte ikke komme med ind i stemmeboksen. Kommunen undskylder

Af Peter Kenworthy

Kommunalvalget er en festdag for demokratiet. Men sådan følte Bertil Nielsen fra Søborg det ikke, da han skulle op og afgive sin stemme på valgstedet på Gladsaxe Skole 16. november.

Han er nemlig en ældre, svagtseende herre på over 80, der desuden har en brækket ryg. Så han havde bedt om – som han fortæller han tidligere har fået lov til – at hans kone kunne komme med ind i stemmeboksen, så hun kunne hjælpe ham med at sætte krydset det rigtige sted.

Dette blev dog, ifølge Bertil, afvist af den valgansvarlige på stedet, der fortalte at en valgtilforordnet i stedet skulle med ind i stedet for, i henhold til lovgivningen.

Bertil fortæller at han blev så sur over den behandling hans kone fik af den valgansvarlige, da hun nærmede sig stemmeboksen og fik at vide at hun ikke havde noget at gøre der, at han endte med ikke at få stemt.

– Han blev grov overfor min kone, og så smed jeg sedlen og gik, tilføjer han.

Ikke i overensstemmelse med reglerne

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside kan man læse, at man kan ”få personlig hjælp til at stemme, hvis du har brug for det på grund af manglende førlighed eller lignende”, samt at ”selvom én myndighedsperson normalt medvirker, hvis du ønsker hjælp, har du ret til personlig bistand af kun én person, som du selv udpeger” – hvis man beder om det og man har en tydelig ”fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”.

Vicekontorchef i byrådssekretariatet i Gladsaxe Kommune, Jesper Graff Thøger, står i spidsen for koordineringen af den store indsats fra de flere hundrede mennesker, der hjælper til ved valget. Han fortæller at han ikke har hørt om hændelsen.

– Men helt generelt er der ingen tvivl om, at borgere med fysisk funktionsnedsættelse gerne må udpege en hjælper efter eget ønske til at hjælpe sig i stemmeboksen. På baggrund af dine oplysninger er der ingen tvivl hos mig om, at vores håndtering af situationen overfor vælgeren ikke har været i overensstemmelse med reglerne, når den pågældendes borgers hustru er blevet nægtet adgang til at bistå ham ved valget. Det vil jeg gerne undskylde overfor ægteparret, siger Jesper Graff Thøger.

Han tilføjer at han vil drøfte hændelsen med valgsekretæren på Gladsaxe Skole, og tage forløbet med i deres evaluering, så man kan undgå at den slags sker til kommende valg.