Flere klasser lukkes ned

Foto: Peter Kenworthy.

Mellemtrinnet på Den Lille Skole lukkes midlertidig ned på grund af corona

Af Peter Kenworthy

Den 20. november lukkede Styrelsen for patientsikkerhed 0.-6. klasse på Stengård Skole ned, på grund af et højt antal coronasmittede. Onsdag den 25. november lukkede styrelsen så ned for 4.-6. klasse på Den Lille Skole på Gammelmosevej – foreløbig indtil 1. december. Styrelsen vurderer, ligesom på klasserne på Stengård Skole, at smitten er ukontrollerbar.

– Det er således den 24. november 2021 oplyst af Uddannelsesleder Gladsaxe Kommune Kirsten Haase, at der på Den Lille Skole de seneste 6 dage er 19 smittede, hvoraf 2 er medarbejdere. Heraf ses 18 af de smittede med tilknytning til 4.-6. klasse. Smitten har accelereret de seneste dage og i perioden 20. til 23. november 2021 er der 18 nye smittede fordelt på 4. til 6. årgang samt medarbejdere, tilføjer Styrelsen for Patientsikkerhed i påbuddet.