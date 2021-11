Første valg

Suleman Naim (th) blev valgt ind i første forsøg, mens Sara Kobli (tv) må forsøge igen om fire år. Foto: Kaj Bonne.

Det kan være både hårdt, spændende og grænseoverskridende at stille op til et kommunalvalg første gang

Af Peter Kenworthy

Det har været grænseoverskridende. Det er Jan Pless’ umiddelbare svar på Gladsaxe Bladets spørgsmål om, hvordan hans første valgkamp har været, på valgnatten. Det er nemlig ikke nemt lige pludselig at skulle tale foran hundredvis af mennesker, eller komme på tv.

Han skynder sig dog at tilføje, at han også har lært en masse og mødt en masse spændende mennesker.

– Det bedste har været at møde de andre i blå blok og opleve hvor engagerede folk er – hvor ens man er, og hvor godt man bliver taget imod i lokalpolitik, på tværs af partierne. Det synes jeg har været rigtigt positivt, så jeg anbefaler at flere prøver sig selv af ved at melde sig ind i et parti og stille op, tilføjer Jan Pless, der sikrede en solid fremgang for Nye Borgerlige, men ikke helt nok til at skaffe en plads i byrådet.

Mange har hjulpet

Det gjorde den unge jurastuderende fra Lokallisten Gladsaxe, Suleman Naim, derimod – i første forsøg.

Inden resultatet blev offentliggjort, fortalte han dog at han var ærgerlig over at valgdeltagelsen i Gladsaxe var så lav (62 procent) – ikke mindst i Værebro, hvor den lå på lige over 50 procent. Samt at det havde været hårdt at føre valgkamp uden et stort partiapparat bag sig.

– Men der har også været mange fra de andre partier der har hjulpet, pointerede Suleman Naim.

Sara Kobli – som ikke endte med at få et af de to Radikale mandater – fortalte at det havde været spændende at stille op til et valg for første gang, men at græsrodspolitikken lidt havde manglet.

– Jeg har savnet lidt mere ”nærpolitik”, hvor man møder beboere, snakker med folk hvor de er, og forklarer sine mærkesager og hører hvad der er vigtigt for dem, fortalte hun Gladsaxe Bladet.

Sommerfugle i maven

Man behøver dog ikke være helt ny politiker, for at føle at valgkampen kan være hård kost, eller have sommerfugle i maven under valget eller på valgnatten.

– Det er fuldstændigt som at være til eksamen, for uanset hvor meget man har forberedt sig, kender man ikke karakteren, fortalte formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A), lige inden det endelige valgresultat blev offentliggjort, og hun havde sikret sig fire nye år i Gladsaxe Byråd.

Det erklærede hendes nye byrådskollega, Enhedslistens Signe Rosa Skelbæk (der også blev valgt ind) – som stod lige ved siden af – sig enig i.

– Det er en af de der dumme eksamener, hvor man ikke kan forberede sig nok, tilføjede hun med et smil.