Forskelle på FGU-henvisning

Foto: Peter Kenworthy.

Der er store kommunale forskelle på hvor mange unge der henvises til FGU. I Gladsaxe henvises 15 procent af de unge uden uddannelse og job

Af Peter Kenworthy

Det kan være en udfordring at vurdere, hvilke unge der hører til i målgruppen for FGU. Især når det handler om de særligt udfordrede unge, viser en evaluering af det arbejde, den kommunale ungeindsats udfører i forhold til FGU.

I nogle kommuner er det op til 30 procent af de unge under 25 uden uddannelse og job, der vurderes at være i målgruppen for FGU, mens det i andre kommuner blot er 7 procent, skriver Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, på instituttets hjemmeside.

I Gladsaxe Kommune henvises 15 procent af de unge uden uddannelse og job til FGU, og i Gladsaxes nabokommuner henvises mellem 8 og 17 procent til FGU.

EVA har lavet en evaluering for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I den kan man blandt andet læse, at der er en stor variation i andelen af unge, som kommunerne målgruppevurderer til FGU, men også at kommunernes anvendelse af FGU hænger sammen deres opfattelse af FGU som et relevant tilbud til målgruppen og med en positiv oplevelse af samarbejdet med FGU-institutionerne.

FGU er et tilbud, der er tiltænkt unge under 25 år, som ikke er i job eller uddannelse, og som har brug for et løft for at blive klar. De første elever begyndte deres FGU-forløb i august 2019.